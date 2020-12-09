Наконец-то найдет первый инвестор для установки первого общественного туалета в Воронеже. Напомним, что мэрия сообщала о том, что в следующем году в нашем городе будет установлено 12 общественных туалетов (для 9-ти места уже определены) Их обяжут устанавливать предпринимателей, которые будут открывать в этих местах точки общепита. Тогда мэр города Вадим Кстенин отметил, что власти оценят динамику проекта и в дальнейшем рассмотрят планы установки общественных туалетов уже на 22-23-е годы.

Проблема с общественными туалетами в нашем городе зрела давно. Только вот на торгах ажиотажа не наблюдалось. На один из лотов (установка павильона и туалета в Центральном парке) был лишь один претендент — ООО «Робин Сдобин» Помимо павильона со своим фастфудом компания установит в парке «Динамо» первый туалетный модуль нового образца общей площадью 20 кв. м.

Право на размещение данного объекта обошлось «Робин Сдобину» в 35 тыс 300 рублей. Договор будет действовать с 15 декабря по 15 мая 2021 года. Установить туалет и павильон с фастфудом(они будут расположены друг от друга в нескольких десятках метров) необходимо будет не позже 1 апреля, а до 1 мая исправить все недочеты, если таковые обнаружатся.

Как рассказали в МУП «Экоцентр», договор будет заключен до конца этой недели.

Напомним, что туалетный модуль уже спроектирован — он будет типовым, с металлическим каркасом, утеплением и комбинированной отделкой наружных стен алюминиевым и древесно-полимерным композитным материалом под «мореный дуб». Внутренняя отделка будет водонепроницаемой и стойкой к дезинфицирующим, моющим и антисептическим составам.В туалете будет две кабины, одна из которых будет адаптирована для инвалидов (она должна будет иметь нескользящий пандус и поручень). Туалет для горожан будет платным, поэтому его придется еще оснастить системой оплаты с монето- и купюроприемником.

Мэрией выставлены на торги еще три лота, которые ждут инвесторов. В один из лотов входят места на Ростовском бульваре в Левобережном районе и на пляже «Локомотив» в Железнодорожном районе (по нему торги уже состоялись, но заявок никто не подал). Во второй сквер «Дубрава» и место рядом с Памятником Славы, а в третий — место на пересечении улиц Южно-Моравская и Комарова в Советском районе. По оставшимся двум лотам аукционы пройдут в ближайшие дни.

Никто не спешит брать на себя обязательства по обеспечению города «отхожими местами» видимо из-за того, что окупятся эти вложения очень не скоро. По предварительным подсчетам, стоимость автономного туалетного модуля, которые производят у нас в Воронеже, составит порядка 1,5 миллионов рублей, при этом мэр призывает сделать вход в туалеты доступным для всех воронежцев. В качестве поощрительной меры власти приняли решение увеличить продолжительность срока размещения торгового объекта вместе с туалетным модулем до 10 лет.

Марина Хоружая

Фото мэрии