Сегодня, 9 декабря в Ленинском районе прошли мероприятия, посвященные Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Традиционно, главными действующими лицами этих торжеств выступили школьники, которые на различных площадках района показали медиа-проекты с поздравлениями и рассказами о подвигах героев, информационные интерактивные события, посвященные выдающимся землякам и зрелищные флешмобы.

Так, например, активисты районной молодежной организации «Новое поколение» на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте» разместили видео-поздравление всем защитникам Отечества, где читали стихи собственного сочинения, исполняли тематические музыкальные произведения. https://vk.com/new_pokalenie?w=wall-52894716_1778%2Fall

Старшеклассники из 13-й школы провели сегодняшний день на улице Кривошеина. Там, в рамках акции «Улицы Героев», они раздавали прохожим письма, стилизованные под фронтовые треугольники, в которых собственноручно описали подвиги прославленного земляка – генерал-лейтенанта Героя Советского Союза Семена Кривошеина.

https://vk.com/aktiv13xa?w=wall-63640451_2913%2Fall

Кульминацией праздника стал флешмоб юнармейцев из 12-й школы «Звезда Героя» на Чижовском плацдарме. Ребята в форме Юнармии выложили макет красной звезды и выпустили в небо желтые и черные шары в честь живых и павших героев. Возложили венок к памятнику и прошли торжественным маршем, отдав воинские почести защитникам Воронежа.

— Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Мы чествуем людей, особо отличившихся на военном поприще, внёсших большой вклад в укрепление безопасности России, совершивших мужественные поступки.

Наш народ всегда чтил и помнил своих героев. Зримое свидетельство тому – «Зал Памяти», где на стенах выбиты имена защитников Воронежа.

Настоящими героями мы по праву называем поколение ветеранов Великой Отечественной войны. Подвиг наших отцов и дедов навсегда останется для нас нравственным ориентиром и примером, высочайшим выражением подлинного патриотизма – рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Он добавил, что особый смысл и значение этого праздника заключается в преемственности: молодое поколение должно знать имена наших героев, на их примерах учиться любви к родному краю, профессиональному отношению к делу.