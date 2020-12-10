Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Бурятии в 5.45 по московскому времени.

Толчки ощущались в семи районах республики, передает ТАСС.

Эпицентр находился в дельте реки Селенги, впадающей в Байкал.

В Улан Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Заиграевском, Тарбагатайском районах толчки ощущались жителями.

На момент написания информации о разрушениях и жертвах не поступало.

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