В семи районах Бурятии ощущалось землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Бурятии в 5.45 по московскому времени.
Толчки ощущались в семи районах республики, передает ТАСС.
Эпицентр находился в дельте реки Селенги, впадающей в Байкал.
В Улан Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Заиграевском, Тарбагатайском районах толчки ощущались жителями.
На момент написания информации о разрушениях и жертвах не поступало.
Фото pixbay.com
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