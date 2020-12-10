Воронежская прокуратура проверит кондитерскую фабрику в Калаче. Предприятие задолжало работникам 2,3 млн рублей зарплаты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка организована по материалам СМИ.

«Государево око» уже установило, что ООО «Пром Агро» на 8 декабря задолжало 2,3 миллиона рублей 56 сотрудникам кондитерской фабрики.

Помогать делать ревизию прокурорам будет Гострудинспекция.

Напомним, что у здания прокуратуры в Калачеевском районе 8 декабря собрались более 50 человек. Люди пожаловались, что с фабрики их не увольняют, чтобы не выплачивать пособия. Вместо этого отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Работник также сообщили, что некоторые, не дождавшись зарплаты уволились.

Фото сервиса Яндекс. Карты