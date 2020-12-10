Платформа железнодорожного вокзала в районном центре Поворино в ближайшее время будет оборудована навесом либо павильоном.

Такое решение приняла коллегия Воронежского областного суда, рассматривая жалобу железнодорожников на решение Поворинского райсуда.

Ранее с иском о признании незаконным бездействие АО «РЖД» обратился Лискинский транспортный прокурор. Он просил суд обязать железнодорожников оборудовать ж/д платформу поворинского вокзала павильоном или навесом.

Юристы «РЖД» в суде ссылались на то, что платформой в Поворино пользуется менее 500 пассажиров в сутки. Максимальная ширина объекта — 4,05 метров. Это не позволяет размещать на платформе сооружения без нарушения безопасности пассажиров и движения поездов.

Областной суд признал решение Поворинского суда законным, а жалобе железнодорожников отказал.

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