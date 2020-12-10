Мордовская компания ООО «Русстройком» выиграла конкурс на реконструкцию комплекса аэропорта в Воронеже.

Как сообщает «Коммерсант», конечной ценой контракта стала сумма в 472,8 млн рублей.

Помимо мордовцев в тендере приняли участие самарцы — ООО СМТ «Электрощит».

Теперь победитель конкурса будет обязан до конца сентября 2022 года на 200 метров удлинить взлетно-посадочную полосу (ВПП), обновить светосигнальное оборудование, нанести маркировку искусственных покрытий, построить водостоки, установить ограждение, провести пусконаладочные работы, а также засеять лес, вместо вырубленного под расширение полосы.

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