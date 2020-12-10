Из-за COVID-19 выезд из Белоруссии через наземные пункты приостановят
О временном приостановлении выезда из Республики Белоруссия через наземные пункты пропуска сообщили власти.
Как сообщает Интерфакс, соответствующее постановление принял из-pа распространения COVID-19 Совет министров РБ 7 декабря.
Выезжать разрешено только в исключительных случаях: в связи со смертью или тяжелым состоянием родственников, по дипломатической надобности, в случае выезда граждан страны к месту постоянного проживания, а также «в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь».
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