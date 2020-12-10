23-летнему водителю Infinity, устроившему в Воронеже ДТП с погибшими, суд продлил домашний арест.

Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на представителя Центрального райсуда, данная мера пресечения будет действовать до 12 февраля.

Массовая авария случилась 9 октября в Воронеже на улице Софьи Перовской. Infinity выехал на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Volkswagen Passat, после чего его отбросило на Toyota Wish.

В результате ДТП в «Тойоте» погибли 35-летний водитель и 47-летний пассажир. 20-летняя девушка, ехавшая пассажиркой в «Инфинити», попала в больницу.

В отношении водителя, устроившего аварию, полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения повлекшим смерть двух человек.

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