Три человека погибли во время пожаров в Воронежской области за минувшие сутки.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в селе Верхний Карачан Грибановского района 9 декабря в 19.04 загорелся жилой дом на улице Буденного.

Сгорела комната 4х4 метров. На месте нашли труп 64-летнего мужчины. Возгорание ликвидировали 10 пожарных с помощью 3 единиц техники.

В Рамонском районе в Чертовицах в 23.18 вспыхнул дачный дом в СНТ «Лесная поляна». Огнём строение уничтожено полностью. На месте пожара нашли тело 53-летнего мужчины.

10 декабря в 6 утра загорелась комната в квартирном доме на улице Базарная в селе Новобелое Кантемировского района. Огонь повредил мебель и телевизор. В комнате было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

Причины пожара во всех трех случаях устанавливают эксперты.

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