В Воронежской области горячая линия от Роспотребнадзора по COVID-19 будет работать ежедневно
В ежедневном режиме будет работать горячая линия по коронавирусу в Воронежской области от Роспотребнадзора.
Ранее ковидный коллцентр работал только в будние дни.
В ведомстве сообщили, что звонить модно будет по телефону 8-800-201-59-78.
В выходные дни время работы горячей линии с 9 до 13 часов.
В будни — с 8 до 20 часов с перерывом с 13 до 14 часов.
Фото pixbay.com
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