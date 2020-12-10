В ежедневном режиме будет работать горячая линия по коронавирусу в Воронежской области от Роспотребнадзора.

Ранее ковидный коллцентр работал только в будние дни.

В ведомстве сообщили, что звонить модно будет по телефону 8-800-201-59-78.

В выходные дни время работы горячей линии с 9 до 13 часов.

В будни — с 8 до 20 часов с перерывом с 13 до 14 часов.

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