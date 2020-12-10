Встреча прошла в онлайн – формате

В рамках декады приемов граждан, приуроченной к 19-летию «Единой России» на площадке региональной общественной приемной партии состоялся ZOOM – прием по социальным вопросам. Участие в нем приняли председатель Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской областной Думы, руководитель фракции «Единой России» в областном заксобрании Людмила Ипполитова, заместитель председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике облдумы Кристина Кулешова, а также лидеры молодежных организаций и движений региона.

Основной темой разговора стала реализация национальных проектов на территории Воронежской области.

Как отметила Кристина Кулешова, такая тема выбрана не случайно. Активисты молодежных движений обратились с просьбой к парламентариям проинформировать их о достигнутых результатах в области в рамках работы нацпроектов и о перспективах на ближайшие годы.

Специально к этой встрече Людмила Ипполитова подготовила презентацию, где подробно показаны объекты, построенные в регионе за два года по нацпроектам. Рассказала депутат и о статьях финансирования работ, о том какие инициативы были предложены партией «Единая Россия» и областным депутатским корпусом в этом направлении.

Также в рамках ZOOM – приема активисты и парламентарии обсудили региональные меры поддержки молодежи. В том числе речь шла о социальной поддержке молодых семей и семей с детьми, где оба родителя студенты, о социальных выплатах молодым учителям, о продлении действия областного закона по поддержке молодых специалистов.

Лидеры молодежных движений со своей стороны внесли несколько актуальных предложений, которые депутаты вынесут на рассмотрение профильных комитетов заксобрания.

«Отрадно, что у нас в регионе очень много активной и неравнодушной молодежи. Их интересует и как развивается наша область, и законодательные инициативы, которые рассматриваются на региональном и федеральном уровне. И сегодняшняя встреча это еще раз подтвердила. Молодые люди активно обсуждали с нами и национальные проекты, и развитие социальной сферы. Было задано много вопросов и прозвучали интересные предложения, которые мы- депутаты обязательно рассмотрим»,- подвела итог встречи Людмила Ипполитова.

Источник фото: пресс-служба Воронежского реготделения партии «Единая Россия»