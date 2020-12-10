В столкновении двух грузовиков в Воронеже погиб водитель КамАЗа
45-летний житель Воронежской области погиб в ДТП, которое произошло в Воронеже 9 декабря.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась в областном центре на трассе М-4 «Дон» на 510 км.
Около 16 часов грузовик «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 42-летний краснодарец, по невыясненным пока причинам въехал в стоящий на обочине КамАЗ.
Водитель отечественного грузовика погиб на месте аварии.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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