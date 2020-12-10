45-летний житель Воронежской области погиб в ДТП, которое произошло в Воронеже 9 декабря.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась в областном центре на трассе М-4 «Дон» на 510 км.

Около 16 часов грузовик «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 42-летний краснодарец, по невыясненным пока причинам въехал в стоящий на обочине КамАЗ.

Водитель отечественного грузовика погиб на месте аварии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области