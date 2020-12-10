Кроме того, единороссы подготовили поправки в закон о запрете снижения минимального размера оплаты труда

В пакете социальных поправок, внесенных в Госдуму 8 декабря, «Единая Россия» предлагает сделать бессрочной норму, согласно которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ. Сейчас это временная мера, которая по инициативе Владимира Путина действует до 31 декабря.

«Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак.

Данная мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии.

«На сегодняшний день это, в первую очередь, важная норма для молодых специалистов, молодых работников, потому что у них небольшой стаж. Им оплачивается 60% от заработной платы по больничному листу. Если заработная плата невысокая, то выплата может оказаться ниже минимального размера оплаты труда. По инициативе Президента временно была введена норма, по которой больничный должен оплачиваться не ниже МРОТ. Она себя хорошо зарекомендовала, существенно улучшила материальное положение людей — они не боятся брать больничный», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев.

Кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). В режиме эксперимента этот механизм действует с 2011 года.

Сегодня «Единая Россия» предлагает, чтобы экспериментальная практика прямых выплат пособий гражданам из Фонда социального страхования стала постоянной. «Раньше соцпособия в счет уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель. Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения компании. Теперь же работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не сможет выплачивать их сама», — заявил Андрей Турчак.

Такой механизм будет удобен и работодателям, считают авторы документа, так как позволяет им не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат.

«Раньше действовала зачетная схема, когда больничный сначала оплачивал работодатель из собственных средств, а потом эти деньги ему восстанавливали из Фонда социального страхования. В данном случае если выплаты будут осуществляться непосредственно из ФСС, то не будет возникать ситуаций, когда работодатель, что называется, косо смотрит на работника и требует, чтобы он не брал больничный. Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда женщина получает выплату по беременности и родам, а организация закрылась. Возникает проблема, кто ей будет оплачивать этот больничный. Прямые выплаты в данном случае — в интересах работников», — пояснил Андрей Исаев.

Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете ФСС на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно законопроекту, МРОТ, устанавливаемый на очередной год, не может быть ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и Правительства.

«Это наши постоянные партнеры. Они поддержали законопроекты в целом, но у них есть ряд предложений, которые мы и отразили в своих поправках. Запрет на снижение МРОТ уже предполагался Правительством, которое внесло законопроекты, но напрямую это записано не было. Мы предложили такую запись сделать. И второе — мы предлагаем, чтобы каждый год, перед внесением бюджета, размер прожиточного минимума и МРОТ обсуждались с Российской трехсторонней комиссией, профсоюзами и работодателями. Мы считаем, что это очень важно и необходимо», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее в Госдуме были приняты ряд других социально значимых законопроектов «Единой России». В частности, теперь инвалиды смогут получать технические средства реабилитации по месту жительства, а не только прописки. Расширены возможности дополнительного образования для женщин в декрете — они смогут получать его, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации.

Кроме того, с 1 января вступят в силу поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые защищают права дистанционных сотрудников. Их зарплата не должна будет снижаться при переводе на удаленку, и они получат право на свободное время при дистанционном режиме занятости — то есть, выполнение любых задач после окончания трудового дня должно будет оплачиваться как сверхурочная работа.

Комментируя эти важные инициативы, председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов отметил, что в центре внимания воронежских единороссов по-прежнему остаются социальная защита и поддержка граждан, особенно в условиях пандемии, когда многим работникам и целым семьям приходится уходить на карантин и самоизоляцию.

«Поэтому ранее утвержденные на 2021 год расходы областного бюджета не уменьшаются. Наоборот, они планируются на более высоком уровне, чем прежде. Одним из наших приоритетов остаются расходы на оплату труда работников бюджетной сферы. Средства на повышение оплаты труда, в том числе с учетом роста МРОТ, запланированы в необходимом объеме», — отметил Владимир Нетёсов.

Лидер воронежских единороссов уточнил, что 98% расходной части бюджета 2021 года будут направлены на финансирование государственных программ, из них в социальной сфере — более 66%. Таким образом, региональный бюджет сохранил свою социальную направленность, в том числе благодаря депутатам-единороссам всех уровней, которые опираются на наказы и интересы своих избирателей.