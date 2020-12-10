В этом году Воронежский институт ФСИН России на городском конкурсе супружеских пар «Рай в шалаше» представил две семейные пары из числа курсантов: Сергей и Валерия Логошко, Алексей и Анастасия Рожковы.

Городской конкурс молодых супругов «Рай в шалаше» проводится ежегодно с 1997года.Главным организатором конкурса является управление культуры администрации городского округа город Воронеж при содействии отделов по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управ города, а также при поддержке Центра «Галерея Чижова». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе конкурс проводился в онлайн-формате.

Программа конкурсных испытаний включала три номинации: «Один день из жизни семьи», «Пальчики оближешь», «Семья-творческая мастерская». Участникам необходимо было предоставить по каждой номинации видеоролик продолжительностью не более 3-х минут.

В финале городского конкурса «Рай в шалаше» выступления конкурсантов оценивались путем онлайн-голосования. По итогам голосования семья Логошко завоевала почётное второе место, а семья Рожковых четвертое. Все участники были награждены дипломами и ценными подарками.