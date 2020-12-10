Теперь россияне смогут получать налоговые вычеты по НДФЛ быстрее, чем раньше. Кабинет министров решил упростить эту процедуру, и теперь оформить ее можно будет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом не нужно будет заполнять налоговые декларации, а также собирать документы для подтверждения. Соответствующие законопроект был одобрен сегодня, на заседании правительства РФ. К слову, касается он не только вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, но и инвестиционных вычетов по ИИС.

Упрощенный порядок получения некоторых вычетов по налогу на доходы физлиц подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, что очень важно в условиях пандемии. Имеет ли гражданин право на получение вычета, налоговики проверят с помощью автоматизированной информационной системы. Напомним, что сейчас граждане РФ могут вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов только после подачи налоговой декларации по НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что владельцы квартир зачастую не могут получить вычет, так как «сбор различных документов и заполнение декларации вызывает трудности». Теперь же, со вступлением в силу новых правил, получить законные деньги жителям нашей страны станет гораздо проще.

-Система сама будет направлять запросы в банк, который выдавал кредит на ипотеку, а потом, в случае одобрения документов, перечислит деньги на счет налогоплательщика. Кроме того, деньги теперь будут поступать на счет не в течение 3 месяцев, как это принято сейчас, а намного раньше , — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, что в июле текущего года член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к Михаилу Мишустину с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет до 4 и 6 млн. рублей. Таким образом Федоров хотел пересмотреть порядок, когда официально работающий гражданин мог вернуть 13% с суммы до двух миллионов рублей, а также с суммы до трех миллионов рублей по процентам по кредиту

Марина Хоружая