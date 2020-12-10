Подошедший атлантический циклон принесет потепление и осадки. Об этом рассказали в воронежском Гидрометцентре.

По словам руководителя учреждения Александра Сушкова, антициклон, который формировал погоду в регионе переместится на восток. Подошедшие с запада воздушные массы сделают зимнюю погоду комфортной на уровне 4-5 градусов мороза с выпадением 1 см снега.

Нынешняя погода до 20 числа сохранится в Поворинском, Калачеевском, Таловском районах и в Борисоглебске.

В Воронеже в субботу, 12 декабря, ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем 4-5 градусов мороза. Ветер восточный 4,5 м/с.

В воскресенье, 13 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду, днем небольшой снег. Ночью и днем столбик термометра будет показывать -4 -5 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 4,8 м/с.