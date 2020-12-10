Азербайджан празднует победу по случаю отвоеванного Карабаха. На Парад Победы, который состоялся сегодня в Баку на площади Свободы, вышли 3 тысячи военных, а также лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (он прибыл в Азербайджан 9 декабря с 2-дневным визитом).

В ходе шествия были продемонстрированы порядка 150 единиц военной техники.

Напомним, что в конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта Армении и Азербайджана. Очередной вооруженный конфликт привел к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, однако им это не удалось. Успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября (при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших) Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране и назвал соглашение капитуляцией Армении.

Ереван передал Баку также Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы (в регионе разместились российские миротворцы) Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело. В Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

Марина Хоружая