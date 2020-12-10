Областная прокуратура выявила грубые нарушения в медучреждениях Воронежской области. Об этом сегодня на коллегии рассказала начальник профильного отдела надзорного ведомства Галина Горшкова. Как выяснилось, в ряде районных больниц малыши до 3 лет не обеспечивались бесплатными лекарствами. Положенные медикаменты не выписывали там и детям до 6 лет, проживающим в многодетных семьях.

Рецепты на получение бесплатных лекарств «забывали» выписывать педиатры в Бобровской райбольнице, Хреновской амбулатории. Те же нарушения в ходе прокурорских проверок были выявлены в Репьевском, Подгоренском, Калачеевском, Грибановском, Новохоперском районах области, а также Железнодорожном районе города Воронежа.

Выявили нарушения и при оказании медицинской помощи детям. Это касается сроков выезда к ним бригад скорой помощи (некоторые бригады вообще были не полностью укомплектованы) и фактов медицинского вмешательства без согласия родителей. В некоторых поликлиниках с большим опозданием проводили малолетним пациентам диспансеризацию.

Марина Хоружая