В Роспотребнадзоре заявили, что все чаще воронежцы переносят коронавирус без симптомов. Число пациентов с бессимптомной формой коронавируса выросло в регионе до 12% (раньше их было 9%) При этом прирост количества заболевших не останавливается — за последние сутки в области заболел 381 человек. При этом 571 человек победили недуг, а 27 не справились с болезнью.

Марина Хоружая