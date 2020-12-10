9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией в целях профилактики коррупционных действий в уголовно-исполнительной системе старшим помощником прокурора Левобережного района города Воронежа младшим советником юстиции Александром Викторовичем Рогозиным для сотрудников института была прочитана лекция.

Личному составу были разъяснены основные принципы противодействия коррупции; правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Кроме того, был разъяснен порядок заполнения и предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.