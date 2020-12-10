На совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым было предложено ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла. Правительство порекомендовало не повышать оптовую цену на сахар выше 36 рублей за килограмм, а в рознице — выш 45. Учитывая, что сахара было произведено на 1 300 тысяч тонн больше, чем необходимо стране для внутреннего пользования, и эта цена кажется дорогой (особенно учитывая, что весной мы без проблем покупали сахар в магазинах по 22 рубля за килограмм).

Для подсолнечного масла руководство страны подходящей ценой посчитала 95 руб за кг. при оптовой закупке и 110 руб в розницу.

Напомним, что в среду президент потребовал не допустить такой ситуации в стране, что россиянам не будет хватать денег на продукты (опасения Владимира Путина вызвал стремительный рост цен на продукты питания). По мнению главы государства скачок цен связан со стремлением подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру, и приказал подчиненным своевременно реагировать на негативную динамику.

Марина Хоружая