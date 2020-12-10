Великобритания и Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России. На сей раз «неугодными» стали российские граждане и организации, которых обвиняют в нарушении прав человека.

В американский список «неугодных» попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, представитель Рамзана Кадырова Зияд Сабсаби, советник главы республики по безопасности Даниил Мартынов, тренер лошадей главы республики Сатиш Симар, и даже представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, который является гражданином Германии. Что касается организаций, то в черном списке оказались фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», абсолютный чемпионат «Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат ММА», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

Британцы же отказали во въезде в страну экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву, заместителю министра внутренних дел Чечни Апты Алаудинову, а также спецотряду быстрого реагирования «Терек» с формулировкой — «за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ» в республике».

Напомним, что ранее американские сенаторы просили Минфин расширить санкции в рамках «акта Магнитского», принятый в декабре 2012 года (ограничения распространяются на жителей России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека). Через некоторое время акту был присвоен статус глобального закона, санкции по которому должны применять ко всем странам, чьи граждане, по версии США, нарушают права человека. Стоит отметить, что Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.

Марина Хоружая