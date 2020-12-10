Сегодня на улице Матросова состоялась рабочая встреча главы управы Ленинского района Сергея Ситникова с руководителями органов территориального общественного самоуправления жителей девяти уличных комитетов.

Предметом встречи стало обсуждение вопросов благоустройства улиц и их санитарное состояние. Сергей Ситников рассказал о средствах и методах работы районного Комбината благоустройства по уборке улично-дорожной сети района, ликвидации несанкционированных свалок мусора. Также обсудили способы решения одной из проблем, сложившейся из-за складирования жителями отходов на неустановленных для этого местах и имевшей общественный резонанс.

Напомним, на сходе жителей принято решение об организации бестарного вывоза ТКО в этой части района, который осуществляется в настоящее время региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экотехнологии» в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, как рассказал Сергей Александрович, в местах несанкционированного складирования мусора теперь регулярно дежурит специальный автомобиль, оснащенный оборудованием для фотофиксации нарушений правил благоустройства водителями транспортных средств. Несколько таких водителей уже выявлены и привлечены к административной ответственности.

— В следующем году, в целях недопущения в дальнейшем несанкционированного складирования мусора приобретем оборудование для фотофиксации нарушений непосредственно в управу. Это позволит жестче контролировать ситуацию, — сказал Сергей Ситников.

В свою очередь общественные лидеры заявили о категорическом неприятии большинством населения нарушений правил благоустройства и отметили при этом, что мусора в последнее время стало гораздо меньше.

Договорились о необходимости продолжения разъяснительной работы среди жителей о соблюдении чистоты и порядка на улицах, посредством вручения соседям памяток, разработанных специалистами управы.

Также, по представлению уличкома Людмилы Прытковой, рассмотрели конкретные проблемы содержания придомовых территорий, где предоставляются услуги автосервиса, и соблюдения жилищного законодательства в части ввода жилья в эксплуатацию.

По всем заданным вопросам Сергей Ситников дал соответствующие поручения профильным сотрудникам управы.