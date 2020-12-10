Сегодня пресс-служба воронежской прокуратуры сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному по части 3 ст. 30 и части 4 ст. 159 УК РФ в отношении директора ООО «НовТехПроМет», которому было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Материалы дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения дела по существу, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, в феврале-марте 2018 глава «НовТехПроМета» пытался с помощью подлога через Арбитражный суд Воронежской области взыскать с ООО «Сфера Метиз» деньги по якобы неисполненным фирмой обязательствам. Согласно поддельным справкам, которые обвиняемый предоставил суду, «Сфера Метиз» задолжала «НовТехПроМету» и подконтрольной ему организации – ООО НПФ «Арснаб» – 103 млн руб. Но осуществить свой преступный замысел предприимчивому гражданину не удалось, сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь преступление. Марина Хоружая