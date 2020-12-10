В наступающем году правительство России планирует заставить владельцев дорогих автомобилей раскошелиться — их предупредили о возможном повышении транспортного налога. Имеются ввиду машины стоимостью до 3 млн. рублей, которые были приобретены россиянами в 2020 году. Напомним, что в сентябре депутат ЛДПР предложили вообще отменить транспортный налог, но правительство России не поддержало, разработанный ими законопроект.

Это автомобили, не попадающие под «налог на роскошь», но на фоне постоянной индексации цен, модель их авто вполне может перекочевать в список более дорогих машин. Окончательное решение по этому поводу будет принято Минпромторгом РФ в марте 2021 года. Тогда же появятся и обновленные списки моделей стоимостью от 3 млн рублей — пока же моделей, облагаемых налогом на роскошь, насчитывается 1 300.

Те, кто является владельцем автомобиля, стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и не старше одного года, будут платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн. рублей и возрастом до пяти лет, предусмотрен двойной налог, а обладатели моделей по цене 10–15 млн. рублей и возрастом 10–20 лет платят за свою дорогую игрушку в тройном размере. Как тут не вспомнить советские времена и расхожую фразу — автомобиль не роскошь, а средство передвижения!

Марина Хоружая