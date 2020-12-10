Британцы выяснили, что у вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech есть ряд противопоказаний. В частности, ею нельзя прививать аллергиков — тех, у кого когда-либо наблюдались острые аллергические реакции на лекарства, вакцины, либо продукты питания. Иначе прививка может вызвать самое опасное осложнение лекарственной аллергии — анафилаксию (немедленную аллергическую реакцию организма и резкое повышение чувствительности, развивающееся при повторном введении аллергена).

И естественно, вторую дозу вакцины нельзя будет вводить тем, кто испытает анафилаксию после введения первой.

Стоит отметить, что накануне стала известна оценка эффективности вакцины совместной разработки фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Британско-шведский препарат, конкурирующий с продукцией Pfizer-BioNTech, показал малопонятные результаты во время тестирования и его нужно будет доработать.

Марина Хоружая