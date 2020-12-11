Половина обращений, поступивших от граждан, получила положительное решение

С 1 по 10 декабря региональная общественная приемная «Единой России» и местные приемные партии провели декаду приемов граждан, посвященную 19-летию со дня создания партии.

Из-за сложившейся эпидемической обстановки общение с жителями области велось в дистанционном формате: работали «горячие линии», проходили ZOOM-конференции и онлайн-семинары. К общей работе были подключены и социальные сети. Большая часть обращений касалась социальной сферы и ЖКХ, поступали вопросы по здравоохранению, образованию и трудовым отношениям.

Первыми с воронежцами пообщались губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов.

В рамках декады приемы граждан провели депутаты всех уровней, сенаторы от Воронежской области, секретари местных отделений, руководители и координаторы партийных проектов, представители органов власти всех уровней и организаций-партнеров, консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра.

Подводя итоги декады, Владимир Нетёсов отметил, что за эти дни региональное отделение «Единой России» организовало порядка 150 мероприятий и приняло более 3000 обращений от воронежцев.

– Наш главный приоритет – защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Половина обращений, поступивших от граждан, получила положительное решение непосредственно в ходе приемов. Другие, которые требуют дополнительной проработки, взяты под личный контроль депутатов и партийцев. Могу с уверенностью сказать, что ни одно обращение, поступившее в наши приемные, не останется без внимания.

Как рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, в заключительный день декады состоялось заседание Общественного совета партпроекта «Старшее поколение», участники которого обсудили несколько актуальных тем: развитие системы долговременного ухода за пожилыми воронежцами, работу волонтерских центров в части оказания помощи гражданам старшего поколения и развитие досуговой сферы в онлайн-режиме.

– Хотелось бы отметить высокую активность депутатского корпуса в проведении приемов. Многие из парламентариев провели по несколько приемов в своих округах и решили значительную часть вопросов. Отмечу и активную помощь организаций-партнеров, принявших участие в декаде – отделение Пенсионного фонда, департаменты социальной защиты, ЖКХ и энергетики, государственную жилищную инспекцию, администрацию Воронежа, районные управы, – подчеркнула Марина Андрейчук.



Запросы и обращения воронежцев станут основой для предложений и инициатив, которые затем поступят на рассмотрение депутатского корпуса и органов власти.