Дорогу от улицы Минской до улицы Землячка завершат строить через 3-5 дней.

Об этом рассказали в мэрии Воронежа. Автомобилисты смогут проехать по трассе, которая свяжет микрорайон «Электроника» с Ленинским проспектом уже на следующей неделе.

Активная фаза возведения километровой дороги началась в начале октября.

Трассу возводит компания из Воронежа «Дорожник». Стоимость работ – 31 млн рублей. Средства выделялись из регионального и местного бюджетов.

Фото pixbay.com