В Воронеже на следующей неделе достроят дорогу Минская – Землячки
Дорогу от улицы Минской до улицы Землячка завершат строить через 3-5 дней.
Об этом рассказали в мэрии Воронежа. Автомобилисты смогут проехать по трассе, которая свяжет микрорайон «Электроника» с Ленинским проспектом уже на следующей неделе.
Активная фаза возведения километровой дороги началась в начале октября.
Трассу возводит компания из Воронежа «Дорожник». Стоимость работ – 31 млн рублей. Средства выделялись из регионального и местного бюджетов.
Фото pixbay.com
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