Подсветку перехода в Воронеже отключат до согласования
В ближайшее время отключат подсветку «умного» пешеходного перехода в Воронеже на улице Переверткина.
В ночное время суток объект начинает светится, когда по нему идут пешеходы.
Как сообщили в мэрии, переход разместили на опорах, но не согласовали с балансодержателем. Поэтому до завершения бюрократической процедуры, объект будет отключен.
В мэрии отметили, что администрация города готова к конструктивному диалогу и поддерживает направленные на обеспечение безопасности людей инициативы.
Фото pixbay.com
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