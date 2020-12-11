В ближайшее время отключат подсветку «умного» пешеходного перехода в Воронеже на улице Переверткина.

В ночное время суток объект начинает светится, когда по нему идут пешеходы.

Как сообщили в мэрии, переход разместили на опорах, но не согласовали с балансодержателем. Поэтому до завершения бюрократической процедуры, объект будет отключен.

В мэрии отметили, что администрация города готова к конструктивному диалогу и поддерживает направленные на обеспечение безопасности людей инициативы.

Фото pixbay.com