Ущерб в 80 тысяч рублей выплатит жительница Воронежской области за ДТП. Которое устроила ее корова.

Такое решение вынес Острогожский районный суд, утвердив мировое соглашение. В июне месяце «буренка» вышла на дорогу и протаранила ехавшую мимо машину.

Владелица авто подала в суд с требованием возместить ущерб. В итоге стороны договорились. Женщина оплатит ущерб, судебные издержки и техническую экспертизу. Всего в 80 тысяч рублей.

В 201 году выскочившая из леса косуля попала под автомобиль, причинив ему повреждения. Дело было в Эртильском районе. Дикое животное после столкновения убежало. Ущерб, естественно, владельцу никто не возместил.

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