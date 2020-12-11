Снежные выходные в Воронежской области пообещали метеорологи
Снежные и ветреные выходные ожидаются в Воронежской области по прогнозам метеорологов.
В региональном Гидрометцентре рассказали, что местами порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. В некоторых районах может пройти небольшой снег.
Так, в субботу, 12 декабря по области ожидается пасмурная погода. Ночью температура может опуститься до 16 градусов мороза. Днем термометр покажет от -2 до – 7 градусов. Возможен небольшой снег.
В воскресенье синоптики обещают в регионе сплошную облачность. Местами возможны осадки в виде снега. Ночью будет наблюдаться мороз до 10 градусов ниже нуля. Днем до – 4 градусов.
Фото «Вести ПК»
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