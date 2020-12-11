Снежные и ветреные выходные ожидаются в Воронежской области по прогнозам метеорологов.

В региональном Гидрометцентре рассказали, что местами порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. В некоторых районах может пройти небольшой снег.

Так, в субботу, 12 декабря по области ожидается пасмурная погода. Ночью температура может опуститься до 16 градусов мороза. Днем термометр покажет от -2 до – 7 градусов. Возможен небольшой снег.

В воскресенье синоптики обещают в регионе сплошную облачность. Местами возможны осадки в виде снега. Ночью будет наблюдаться мороз до 10 градусов ниже нуля. Днем до – 4 градусов.

Фото «Вести ПК»