Небо от Воронежа до Калининграда будет защищать система ПВО, которой будет управлять новая единая автоматизированная система управления (АСУ).

Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве, система позволит интегрировать в одно целое защиту из истребителей и ракет.

Автоматическая система начнет формироваться уже в следующем году на базе шестой армии Военно-воздушных сил России ПВО ЗВО.

Цифровые системы будут управлять радиолокационными и радиотехническими станциями, а также зенитными комплексами и истребителями.

В 2018 году подобная АСУ была опробована на полуострове Крым.