Автоматизированная система управления ПВО защитит небо над Воронежем
Небо от Воронежа до Калининграда будет защищать система ПВО, которой будет управлять новая единая автоматизированная система управления (АСУ).
Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве, система позволит интегрировать в одно целое защиту из истребителей и ракет.
Автоматическая система начнет формироваться уже в следующем году на базе шестой армии Военно-воздушных сил России ПВО ЗВО.
Цифровые системы будут управлять радиолокационными и радиотехническими станциями, а также зенитными комплексами и истребителями.
В 2018 году подобная АСУ была опробована на полуострове Крым.
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