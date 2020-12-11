ДТП с пострадавшими произошло 10 декабря в Поворинском районе Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась на 638 км трассы Р-22 «Каспий».

В 21 час грузовик КамАЗ, которым управлял 29-летний мужчина, врезался в стоящий на обочине «Рено Логан», в котором находился 33-летний водитель, житель Волгограда. После этого на эту же машину наехал на «БМВ Х5» 39-летний москвич. Там же он сбил еще и пешехода, 25-летнего жителя Ставрополья.

В результате аварии пешеход и водитель «Рено» получили травмы. Они госпитализированы в больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области