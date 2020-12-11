Это более чем на 3 млрд рублей больше, чем в 2020 году, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В региональном парламенте идет обсуждение законопроекта «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне 131,6 млрд рублей, расходы – в объеме чуть больше 135 млрд рублей. Дефицит – 3,4 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете.

– Существенная часть средств будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов, запланировано финансирование в объеме 37,5 млрд рублей, с ростом к текущему году более чем на 3 млрд рублей. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 63,5% от общих расходов в сфере образования, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, на подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24,9 млрд рублей, что почти на 2,7 млрд рублей больше уровня 2020 года.

– Выделение дополнительного финансирования в 2021 году в первую очередь связано с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона: только количество школьников в регионе по предварительным данным, вырастет на 2,5 тысячи человек– с 231 110 до 233 610, – пояснил Владимир Нетёсов.

По этой же подпрограмме в 2021 году также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в рамках адресной инвестиционной программы в сумме 4,2 млрд рублей.

– Безусловно, на параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов, – отметил Владимир Нетёсов.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» продолжится реализация регионального проекта «Современная школа», на который предусмотрено в 2021 году более 1,4 млрд рублей (в текущем году около 600 млн рублей), а также регионального проекта «Успех каждого ребенка» (заложено на следующий год более 18 млн рублей). По проекту «Цифровая образовательная среда» в 2021 году более 254,5 млн рублей будет направлено на оснащение образовательных организаций современным цифровым оборудованием. Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является «Демография». В его рамках на 2021 год предусмотрены средства на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – более 1 млрд рублей, которые будут направлены на строительство детских садов. Также с развитием региональной системы образования взаимосвязан нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого на возведение школ и детсадов в районах комплексной жилой застройки в 2021 году будут направлены средства в сумме более 1,3 млрд рублей.

На реализацию подпрограммы «Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме более 988,1 млн рублей, что почти на 50 млн рублей больше, чем в нынешнем году. Средства увеличены исходя из численности детей в приемных семьях и семьях усыновителей и индексации размера выплат в соответствии с законодательством.

– На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» в следующем году предусмотрено двукратное увеличение средств – почти 205 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе, на развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования и проведение конкурсных мероприятий среди молодежи, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Воронежской области предусмотрены средства сумме 120,3 млн рублей. Запланированные расходы позволят в полном объеме обеспечить финансирование всех форм отдыха детей.

В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 138,6 млн рублей, это почти в 9 раз больше, чем в текущем году.

Почти в полтора раза – с 31 до 47,5 млн рублей – увеличено финансирование подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику». Дополнительное ресурсное обеспечение здесь будет направлено на организацию мероприятий, связанных с интеллектуальным и творческим развитием молодежи, проведение образовательных областных лагерных сборов, направленных на социализацию и интеграцию молодежи в жизнь общества, поддержку проектов детских и молодежных общественных некоммерческих организаций.