В рамках празднования 100-летия Военно-воздушной Академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина вышел в свет научный альманах Воронежского русского военно-исторического общества, в котором опубликованы результаты научных изысканий видных ученых-исследователей по истории Отечества.

В сборнике опубликованы и научные статьи курсантов Воронежского института ФСИН Дмитрия Прайса и Сергея Татаринова – членов Военно-исторического патриотического объединения «Родина», которые проводят исследования, связанные с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (научный руководитель – к.и.н. М.В. Вольский).

Участие в данном альманахе указанных курсантов стало возможно благодаря кропотливой научно-исследовательской работе, которая проводится на протяжении последнего времени с привлечением источников воронежских архивных фондов. Данная работа происходит в рамках взаимодействия Воронежского института ФСИН с Госархивом Воронежской области.

Особый интерес молодых исследователей вызывают события, относящиеся к периоду 1942-1943 гг., когда в боях за город Воронеж принимали участие подразделения НКВД СССР.