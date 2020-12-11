В мероприятии примут участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти

Форум соберет представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. Участники мероприятия обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, находящихся на амбулаторном лечении граждан.

Речь также пойдет о перспективах развития добровольческой деятельности в ближайшие несколько месяцев. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны расскажут и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются, просьбах граждан, обращающихся в волонтерские центры «Единой России».

В ходе форума будут озвучены меры, необходимые для организации полноценной работы волонтеров в регионах. Они касаются, в частности, повышения доступности лекарств, совершенствования образовательного процесса в период пандемии, страхования и других вопросов.