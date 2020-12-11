В 2021 году средняя рыночная цена квадратного метра жилья вырастет до 49 173 руб., что на 539 рублей больше, чем стоимость «квадрата» во втором полугодии текущего года. Больше всего цены на жилье вырастут в столице, а также в Дальневосточном регионе — повышение составит от 8 000 до 9 500 за квадратный метр. Чуть меньше пострадают потенциальные покупатели квартир в Ленинградской области и Якутии (там квадратный метр жилья подорожает приблизительно на 4 тысячи рублей).

В 34 субъектах федерации цены на квартиры останутся приблизительно на том же уровне, что и сейчас. А вот в Бурятии, по прогнозам экспертов, квартиры подешевеют с 78 180 до 61 260 тысячи за квадратный метр — самое время покупать жилье тем, кто мечтал жить у Байкала.

Самое дешевое жилье в следующем году можно будет приобрести в Брянской области, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Цена за квадратный метр в этих регионах будет начинаться от 31 500 рублей.

Марина Хоружая