Антирекордные показатели продолжает публиковать оперштаб по борьбе с коронавирусом. За минувшие сутки в стране от ковида скочались 613 человек (общее число умерших от нового вируса приблизилось к отметке в 46 тысяч) Такое большое количество смертельных исходов за 24 часа в России было зафиксировано впервые. Максимальная цифра до сегодняшнего дня не превышала 589 летальных исходов (данные за 2 декабря). Вчера же Россия из-за коварного вируса лишилась еще 562-х своих жителей.

Самое большое количество смертей зарегистрировано как всегда в столице — 77 случаев. В Санкт-Петербурге умерло за сутки 69 человек, в Московской области — 29, в Вооронежская области заняла печальное четвертое место по стране — у нас скончалось 28 человек!

Довольно большие показатели оказались и в Ростовской области (26 умерших), Челябинской (19), в Пермском крае, Архангельской и Белгородской областях по 17 умерших, в Свердловской области и Красноярском крае по 16.

К слову, данные операштаба значительно отличается от данных Росстата. По подсчетам Росстата количество умерших в стране только с апреля по октябрь составило 78 623 человека. Такая разница объясняется тем, что оперштаб учитывает лишь те случаи, в которых ковид стал основной причиной смерти, а Росстат фиксирует и те случаи, когда вирус повлиял на развитие смертельных осложнений.

Всего в России за прошедшие сутки было выявлено 28,5 тыс. новых случаев заражения, а с начала пандемии в стране заболело 2 млн. 597 тыс. 711 человек.

Марина Хоружая