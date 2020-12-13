Роспотребнадзор стал предупреждать россиян о мошенничестве, которое стало процветать в автосалонах. В ведомстве инициировали проверку после того, как участились жалобы россиян на мошеннические схемы и навязывание допуслуг. Как выяснилось, клиентов заманивали нереально низкой ценой (на 300-500 тысяч ниже реальной стоимости) и выгодными кредитами, затем требовали аванс не давая возможности покупателю увидеть то, что он приобретает (как правило, аферисты заявляли, что нужная покупателю модель сейчас находится на складе). Потом обман вскрывался, но договор уже к тому времени был подписан.

В основном такие махинации проворачивались в неофициальных салонах, которые предлагают как новые, так и подержанные автомобили. Мошенникам главное было заманить потенциальных покупателей в свои салоны. Когда люди, которые велись на недобросовестную рекламу, отдавали задаток, случайно оказывалось, что именно эта модель закончилась. Далее покупателю предлагалось приобрести машину в более дорогой комплектации.

В обществе защиты прав потребителей посоветовали россиянам не вестись на заманчивые предложения «серых» дилеров, а обращаться к официальным (они по крайней мере не будут с завидной регулярностью менять названия и мухлевать с документами). Также рекомендуется прежде чем отправиться в тот или иной салон, ознакомиться в интернете с отзывами реальных покупателей (лучше использовать для этого разные интернет-ресурсы).

Ну а если кто-то уже попался на удочку недобросовестных продавцов, которые применяют противозаконные действия, им советуют написать претензию производителю и продавцу, а затем направить жалобу в Роспотребнадзор, приложив к обращению задокументированные доказательства, а также претензию, направленную продавцу. Также можно обратиться в суд, либо в полицию (в случае, если налицо мошеннические действия).

Марина Хоружая