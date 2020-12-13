Сегодня, 13 декабря, в Юго-Западном районе Воронежа было обнаружено тело мертвого мужчины. Оно лежало на улице, рядом с домом №30 по улице Южно-Моравской. По предварительным данным, мужчина упал с высоты — на его теле были обнаружены характерные травмы. Сам ли он свел счеты с жизнью, или кто помог, предстоит выяснить следствию.

Марина Хоружая