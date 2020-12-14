Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал издание, в котором опубликовали статью о втором отравлении Навального, «воскресным чтивом». Речь идет об английском таблоиде The Sunday Times, где написали со ссылкой «на собственные источники», что Навального пытались отравить во второй раз в том время, когда он находился в Омской больнице. Издание отметило, что это пытались сделать российские спецслужбы.

По версии издания, агенты госслужб, возжелавшие отравить Навального во второй раз, «устроили себе базу в кабинете главврача омской больницы». Представитель Кремля Дмитрий Песков посмеялся над этой статейкой, назвав ее чушью а саму газету «воскресным чтивом в халате»

-Есть фейки информационные, а есть сообщения, которые можно назвать емким английским словом «bullshit». Вот это — bullshit! — высказался Дмитрий Песков.

Марина Хоружая