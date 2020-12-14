В Воронежской области опубликовали необычные названия сел и хуторов.

По версии издания «Мое!», такими населенными пунктами стали хутор Бабки Россошанского района (ранее здесь водились пеликаны, которых называли птицами–бабами), Село Алешки Терновского района (ольховые заросли местные называли алешней), село Братки Терновского района (по урочищу Бродки), поселок Маклок Новоусманского района («мохлаки», то есть ягода морошка), Марс, хутор в Подгоренском районе, (назван по товариществу по совместной обработке земли «Марс»), село Тройня Бобровского района (здесь находится Троицкая церковь), хутор Гарусёнок (рядом расположено урочище Гарус), село Пирамиды в Бутурлиновском районе (местные жители называли пирамидами многочисленные холмы), село Ржавец (стоячее болото с застойной и ржавой водой).

В прошлом году в список самых смешных названий населенных пунктов России попал хутор Хренище Бобровского района.

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