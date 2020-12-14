Два автомобиля сгорело в Воронежской области за дежурные сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Борисоглебске в селе Махровка, в 13 декабря в 18.48 вместе с гаражом загорелась «Деу Нексия».

Возгорание потушили в 19.05.

В Воронеже в Казанском переулке в это же вечер горел ВАЗ-2114. Спасатели потушили огонь через 11 минут.

Причины пожара обоих автомобилей устанавливают эксперты.

Фото «Горком36»