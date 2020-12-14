Воронежцев, нарушивших антикоронавирусные ограничения, оштрафовали на 350 тысяч рублей
382 протокола об административных нарушениях составили правоохранители Воронежской области с 4 по 11 декабря.
Как сообщает региональный оперативный штаб, суды уже вынесли решения по некоторым делам. В 39 случаях виновные были оштрафованы на общую сумму 353 тысячи рублей.
Предупреждения в адрес нарушителей были вынесены в 47 случаях.
Фото pixbay.com
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