382 протокола об административных нарушениях составили правоохранители Воронежской области с 4 по 11 декабря.

Как сообщает региональный оперативный штаб, суды уже вынесли решения по некоторым делам. В 39 случаях виновные были оштрафованы на общую сумму 353 тысячи рублей.

Предупреждения в адрес нарушителей были вынесены в 47 случаях.

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