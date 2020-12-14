Воронежцев предупредили о мокром снеге и гололеде
В региональном управлении ГУ МЧС предупредили жителей Воронежской области о скором выпадении снега, одновременно с которым появится гололед .
Непогода продлится, как минимум, сутки. Сильный снег начнется примерно с 18 часов 14 декабря и продлится до 18 часов 15 декабря.
В Воронеже коммунальные службы уже начали подготовку к снегопаду. По сообщению мэрии, комбинаты благоустройства готовятся к устранению последствий стихии. На дорогах ожидаются гололедица и местами снежные заносы.
Фото pixbay.com
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