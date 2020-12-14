После того, как Владимир Путин на экономическом совещании сделал выговор министрам по поводу необоснованного повышения цен на базовые продукты и дал срока неделю, чтобы прекратить это безобразие, российские компании наконец «зашевелились». Сейчас они готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на подсолнечное масло и сахар-песок (цены на эти продукты поднялись больше всего). Пока данное ограничение будет действовать с 1 января до 1 апреля 2021 года. Предполагается, что цена за литр подсолнечного масло зафиксируется на 95 рублях при оптовой закупке и 110-ти при розничной. Сахар остановится на отметке 36 рублей за кг (опт) и 45 рублей (розница).

Стабилизировать цены на продовольствие президент приказал Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и ФАС. 14 декабря все предложения должны быть направлены на оценку в правительство. По словам экспертов, основной риск заключается в том, что при госрегулировании цен, их фиксация будет не выгодна производителям. И если производители приостановят поставки вышеозначенных продуктов в торговые сети, может возникнуть их дефицит.

На самом деле, цены уже и так подняты выше некуда, однако правительство считает, что нельзя «прижимать» производителей. И в то же время нельзя им дать бесконечно повышать цены. Руководство Масложирового союза отметило, что они рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.

Марина Хоружая