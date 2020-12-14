Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил работодателям сделать рабочим днем субботу 26 декабря, за счет чего 31 декабря, в преддверии самого радостного праздника, воронежцы смогут как следует подготовиться к Новому году. Глава региона лично принял такое решение относительно органов местной исполнительной власти, а также подведомственных организаций.

Напомним, что решение сделать последний день года рабочим, было принято на федеральном уровне, однако главам регионов было предложено самостоятельно решить для себя данный вопрос. В прошлом году 31 декабря в нашей области было нерабочим для сотрудников городской администрации, регионального правительства и подведомственных структур, поэтому власти региона решили не нарушать эту традицию и в нынешнем году.

Марина Хоружая