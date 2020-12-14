Сегодня, 14 декабря, во всем мире засбоили сервисы Google. Более 9 000 человек пожаловались на проблемы с сервисами Google, в частности, на отказывающиеся работать YouTube, Gmail и Google-документы. Также возникли проблемы с поисковыми системами, а почти 90% пользователей отметили, что не могут зайти на сайты.

Крупный сбой был отмечен в таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Испания, Польша, Италия… Также о проблемах заявили США, ОАЭ, Бразилия и Турция. Россию эта беда тоже не обошла стороной — проблемы с сервисом испытали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Марина Хоружая