В Воронеже под конец года произошли кадровые перестановки. Мэр города Вадим Кстенин объявил об официальном назначении своим замом по градостроительной политике бывшего главу Коминтерновского района Юрия Бавыкина (его кандидатура рассматривалась еще в ноябре). Сегодня новый вице-мэр был представлен на рабочем совещании в горадминистрации.

Юрий Бавыкин в свое время возглавлял управы Левобережного и Коминтерновского районов, что по мнению главы города поможет ему поднять столько сложную сферу, как градостроительство. Юрию Бавыкину предстоит завершить ряд начатых проектов (например, завершение реконструкции парка «Орленок»), и приступить к реализации новых (проектирование мегашколы на 2860 мест). Это касается комплексного благоустройства и строительства объектов социальной сферы.

Свято место пусто не бывает — на освободившееся кресло главы управы Коминтерновского района сел Виталий Поздняков, до сего момента ходивший в должности первого зама руководителя управы Ленинского района по ЖКХ и благоустройству. Обращаясь к «свеженазначенному» префекту, мэр города отметил, что специфика Ленинского и Коминтерновского районов разная, и это необходимо учитывать в работе. В качестве наставления Вадим Кстенин завещал Позднякову обеспечить качественную уборку территории района и улично-дорожной сети от снега и льда. После этого Виталию Позднякову предстоит заняться благоустройством дворов, малых озелененных территорий и развитию пешеходной инфраструктуры.

Напомним, что кресло вице-мэра по градостроительству освободилось после того, как Владимир Левцев был заподозрен в присвоении 1,5 млн. рублей еще в период его работы в «Облкоммунсервисе». В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, а вскоре Левцев покинул свой пост.

Марина Хоружая

Фото — пресс-служба мэрии Воронежа