Вторая партия антиковидной вакцины «Спутник 5» поставила в Воронежскую область. Ее хватит на вакцинацию полутора тысяч человек. Прививать от коронавируса воронежцев будут в два этапа — с интервалом в 3 недели. Это позволит сформировать у пациентов надежный иммунный ответ. Пока в нашем регионе прививают лишь медиков, которые осуществляют борьбу с коронавирусной инфекцией.

Благодаря первой партии вакцины, поступившей в наш регион в сентябре и ставшей для нашего региона пробной, было вакцинировано 42 человека — медика, работающих в «красной зоне» БСМП и областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом. При поступлениях следующих партий вакцины, список будет расширен. В следующий раз привьют оставшихся работников здравоохранения (тех, кто напрямую не связан с ковидными больными), затем педагогов и водителей (а также кондукторов) общественного транспорта.

Напомним, что вакцинация проводится на добровольной основе.

В облздраве рассказали, что вакцина поступает в замороженном виде и требует условий хранения при температуре не выше -180°С.

Марина Хоружая